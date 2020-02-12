Сотрудник алтайской ФСБ отказался от взятки в 300 тысяч

Два бизнесмена из Заринска предложили сотруднику ФСБ 300 тысяч рублей, однако силовик отказался. Подробности сообщают в алтайском Следственном комитете.
Установлено, что в конце января 2020 года двое жителей Заринска, являющиеся руководителями одной из фирм, предложили деньги оперативнику краевого управления ФСБ. За 300 тысяч рублей силовик должен был прекратить расследование.
Однако оперативник отказался, а бизнесменов задержали. Возбуждено уголовное дело.
Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник алтайской полиции Андрей Подолян, подводя итоги 2019 года, назвал средний размер взятки в регионе. Он составил 370 тысяч рублей.
Комментарии
Мало предложили?
ага, ниже среднего
средний размер взятки в регионе. Он составил 370
Что же это они ему ниже среднего предлагали?
Вот и обиделся человек..
Ага, до "МРОТа" не дотянули.
Это просто оскорбление, так недооценивать честь российского офицера.
Все отписались?
ребята из заринска простые какие-то. последние наскребли наверное. ЗП сотрудника может конечно и меньше чем 300. Но не думаю, что такая маленькая чтобы мараться.