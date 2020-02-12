Еще два пенсионера погибли в огне на Алтае

Стало известно еще о двух пожарах на Алтае, случившихся накануне, 11 февраля, в которых погибли пожилые люди.

Так, в Рубцовске произошло возгорание частного дома. Пожарные обнаружили тело 62-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В Солтонском районе в результате возгорания веранды погиб 83-летний хозяин дома. В этом случае также подозревают неосторожное обращение с огнем.

Как ранее сообщал amic.ru, в Камне-на-Оби на пожаре скончался 87-летний мужчина. 89-летнюю хозяйку госпитализировали. По первоначальной информации, причиной возгорания стало неосторожность при курении, однако теперь основная версия – замыкание электропроводки.

По всем трем случаям алтайский Следственный комитет проводит проверки.