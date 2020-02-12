Соскучились? Алтайские дороги вновь перекрывают из-за движения военных колонн

Временное ограничение на некоторых участках алтайских дорог вводят в крае вечером 12 февраля и ночью 13 февраля. Оно касается всех видов транспорта.

Ограничение связано с плановым движением военных колонн. Оно будет действовать с 22:20 12 февраля до 1:20 13 февраля на следующих участках:

на автодороге н.п. Рассказиха – а/д Фирсово–Бобровка–Рассказиха – н. п. Лесное – н.п.Б.Ключи;

на автодороге н.п. Бобровка – а/д Фирсово–Бобровка–Рассказиха– н.п. Лесное– н.п.Б.Ключи;

на автодороге н.п. Лесное– а/д Фирсово–Бобровка–Рассказиха– н.п. Лесное– н.п.Б.Ключи.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.