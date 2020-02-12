Коммунальная авария произошла в Барнауле. Пострадал человек - очевидцы

Порыв трубы произошел сегодня, 12 февраля, на улице Сергея Семенова, 6. Очевидцы в соцсетях сообщают, что затопило подвал, пострадал человек, дом обесточили.

Как сообщил amic.ru, представитель застройщика ничего страшного не произошло. В течение ближайшего часа восстановят доступ ко всем коммунальным услугам, в том числе, и электроснабжение.

Причины аварии представитель компании не уточнил.

Как ранее писал amic.ru, последняя крупная коммунальная авария произошла в Барнауле 5 февраля улице Димитрова. Из-за порыва трубопровода половину без воды оставались 150 домов. Аварию устранили к утру, 6 февраля.