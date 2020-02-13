Мэрия построит дорогу к будущему ФОКу в районе новостроек Барнаула

В 2020 году в Барнауле в рамках проекта "БКАД" будет построена новая дорога по улице Сиреневой общей протяженностью около 365 метров. Масштабные работы затронут участок от улицы Взлетной до улицы Балтийской. Стоимость работ составит 33 миллиона рублей. Участок дороги проложат к спортивному комплексу, который будет построен в данном месте к 2021 году на федеральные средства.

"Строительство улицы Сиреневой в границах Взлетной и Балтийской способно не только в целом расширить транспортную доступность микрорайона, но и обеспечить возможность комфортных подъездов к будущим социально значимым объектам, расположенным на его территории", – пояснили в мэрии.

Ширина дороги составит 10,5 метра, тротуар – 3 метра. Все работы выполнит компания ООО ПСК "Алтайдорстрой". Помимо строительства проезжей части и тротуаров на объекте проектом также предусмотрено выполнение работ по устройству парковок и примыканий, строительству ливневой канализации и линии наружного освещения, установке дорожных знаков, нанесению разметки.

Кроме того, в части благоустройства нового объекта будут проведены работы по установке малых архитектурных форм и озеленению: вдоль улицы высадят деревья и кустарники.

К работам приступят весной после таяния снега. К концу текущего года дорога должна быть открыта для движения.

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк сообщал, что ФОК будет возведен именно в этом районе города. Там проживает около 60 тысяч человек.

По словам вице-мэра Сергея Дёмина, в этом году будут выполнены работы по строительству дороги на улице Сиреневой, от Взлетной до Балтийской. Стоимость работ – 125 миллионов рублей.

Отметим, ранее мэрия Барнаула и Минспорт края приняли решение не строить объект на территории парка имени Ленина. Для этого необходимо было бы вырубить несколько сотен деревьев.