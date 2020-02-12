В подверженном паводку районе Алтайского края построят дамбу за 400 млн рублей

Новую дамбу построят в районном центре Краснощеково в 2023 году. В пресс-службе АКЗС сообщают, что сооружение сдержит любые колебания уровня воды в Чарыше.

Краснощековский район регулярно страдает от весенних паводков. Так, в 2019 году на постройку очередной дамбы власти выделили 5 миллионов рублей. Отмечается, что строительство новой дамбы обойдется в 400 миллионов — в 70 раз дороже предыдущей.

Как отмечает глава Краснощековского района Александр Бобрышев, строительство новой дамбы ориентировочно намечено на июнь. Займет это около полутора лет.

В ведомстве уточняют, что нужные деньги на строительство дамбы еще не выделены, а об окончательном решении о предоставлении средств станет известно только в апреле-мае.

"Речь идет не об одном только Краснощековском районе. Все мы прекрасно помним, какие территории пострадали в результате паводка 2014 года. На сегодняшний день краевым властям удалось добиться принципиального решения по ним. Сегодня ведется работа теперь уже по конкретным территориям. По проекту данного муниципалитета готова проектно-сметная документация, которая проходит сейчас необходимую экспертизу. Как только закончатся технические и организационные мероприятия, я уверен, финансирование будет открыто", — заявил спикер краевого парламента Александр Романенко.