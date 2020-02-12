12 февраля в Барнауле на пешеходном переходе сбили женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили аmic.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 15:20 в районе торгового центра "Огни", на улице Антона Петрова около дома №196б. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Cynos, наехал на женщину 1958 года рождения. В результате аварии пешеход получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь в оздоровительном учреждении, госпитализация не потребовалась.

Ранее аmic.ru писал, что с самого утра в Барнауле наблюдаются большие пробки. Дорожные заторы наблюдались на проспект Строителей, на Социалистическом проспекте, Павловском тракте, проспекте Ленина, улицах Челюскинцев, Советской Армии. Причиной тому несколько ДТП.



