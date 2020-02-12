Российская олимпийская чемпионка ушла из спорта

Российская 28-летняя фигуристка Ксения Столбова завершает свою спортивную карьеру, передает ТАСС.

"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в Федерации фигурного катания о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры", – заявила чемпионка.

Ксения Столбова соревновалась в парном катании. До лета 2018 года она выступала вместе с Федором Климовым, позже ее партнером по катанию стал Андрей Новоселов.

Столбова трижды выигрывала серебро чемпионата Европы по фигурному катанию. Также Столбова и Климов завоевали золото в командных соревнованиях и серебро в парном катании на Олимпийских играх Сочи 2014. В том же году они взяли серебряную медаль на Чемпионате мира.

Причина завершения спортивной карьеры Столбовой пока неизвестна.