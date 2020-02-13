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Честно о сложном: учредитель фонда "Облака" выйдет в прямой эфир

, ИА "Амител"
Джамиля Семененко готова ответить на любые вопросы о работе благотворительного фонда

Волонтерская деятельность вызывает определенную настороженность. И это закономерно. Мировая глобализация поднимает уровень напряжения и тревожности в обществе. Отсюда склонность любого современного человека верить только себе и его тотальное недоверие к окружающим. 

Сотрудники фонда "Облака" признаются, что понимают желание каждого "закрыться" в своем "коконе" и никого туда не впускать. Но таким образом состояние тревожности и подозрительности будет только усиливаться. А в одиночестве, спрятавшись от всех, трудно быть счастливым. 

"В каждом из нас есть огромная сила, способная изменить мир вокруг себя. Поэтому мы можем повернуть неестественное желание сузить свой мирок до самого себя на 180 градусов, открыться и начать действовать, меняя жизнь в лучшую сторону", – считают сотрудники фонда. 

Когда говорят, что одно пожертвование ничего не решит, "Облака" не согласны. Оно не только спасает от голода нуждающуюся семью, но и дает надежду на окончательную победу над нищетой и несправедливостью. 

"Часто под публикациями о благотворительных сборах фонда задают вопросы, имеющие обвинительный характер. Наши ответы на такие вопросы в комментариях выглядят как оправдания. Но нам не за что оправдываться. Мы открыто и честно выполняем свою работу", – объясняют сотрудники "Облаков".

Поэтому фонд "Облака" решил запустить прямой эфир с учредителем фонда Джамилей Семененко. В эфире можно будет узнать, что именно входит в управленческие расходы фонда, сколько человек в штате, чем они занимаются, чем живет фонд "Облака" и зачем вообще нужна благотворительность. Глава фонда готова открыто ответить на все, в том числе самые каверзные вопросы.

Прямой эфир состоится в Instagram-аккаунте благотворительного фонда "Облака". Трансляция пройдет 14 февраля с 21:00 до 22:00 по местному времени. 

Вопросы вы можете оставить под любым постом в социальных сетях фонда "Облака", а также непосредственно задать во время эфира. 

Благотворительный фонд "Облака" 
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.02.2020 07:05
- гость -

Ну-ну... после первого каверзного вопроса вас забанят в их группе.
Помним и горячую поддержку Джамилёй Семененко уголовницы Ягофаровой.

13.02.2020 07:21
- гость -

-А ты честно пришла ко мне из сказки?
— Конечно.
— А из какой?
— Из очень доброй.
— Выгнали?

13.02.2020 08:08
вредина

И мне очень хорошо припоминается эта поддержка. Хотя я знаю благотворителей, которые творят настоящее добро и вызывают только доверие и чувства благодарности. Очень часто - это люди, которые сами пережили потерю близких от разных болячек, попадали в тяжёлые жизненные ситуации. Поэтому благотворители разные, как и мы все.

13.02.2020 08:11
- гость -

Да, единственный вопрос по Ягофаровой. Вот уже почти год не жертвую средства в этот фонд. Только из-за той некрасивой истории, а теперь руководитель "Успеха" под следствием или уже даже суды идут. Сначала защищала ее горячо, а потом - молчание. Джамиле теперь не верю. У нас в Барнауле есть и другие общественные организации, которым можно помогать.

13.02.2020 08:13
- гость -

Помогаю всегда НО без посредников.

13.02.2020 08:56
- гость -

Хотите вопросов - их есть у меня:
Скажите, а вот те подростки, что бродят по городу с коробочками для пожертвований - это ваши наемники? Или для кого они собирают? Вы не в курсе, что они ведут себя как профессиональные побирушки?

13.02.2020 09:06
- гость -

Теперь и тут побираются. Плохи дела с пожервованиями, приходится амику проплачивать рекламу.

13.02.2020 09:10
Бабуля

А мне показательным был сбор отсасывателя для мальчика,вернее стоимость в 2,5 раза была завышена.Вопрос тогда я задавала,откуда такая цена..Никто не ответил.Готова помогать адресно,но никак через подобные фонды.Читаешь их статьи и везде кто-то виноват в судьбе их подопечных и так все утрировано(Или врачи виноваты.Посностью перекладывают ответственность со своих инфантильных(в большинстве историй) подопечных на социум.

13.02.2020 09:45
Гостья

Так они сейчас "партнеры" с ягофаровой и фондом Успех!!!! Почитайте про благотворительный магазин. А стоимость завышена, так как на законных основаниях 20% от пожертвований фонд забирает себе. Да и вообще, шарлатаны. Правильно в первом посте писали. Как только данной мадам задаёшь вопрос, который ей не нравится.... идешь прямиком в блок. Сама видела не один раз. Агрессии у мадам, хоть отбавляй.

13.02.2020 09:47
Пионер

На Эмилии Алексеевой 34 А вполне официальная гуманитарка - вещи туда всегда увожу. Помогать деньгами, считаю, нужно персонально. Без подобных нахлебников.

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