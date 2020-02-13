Честно о сложном: учредитель фонда "Облака" выйдет в прямой эфир

Волонтерская деятельность вызывает определенную настороженность. И это закономерно. Мировая глобализация поднимает уровень напряжения и тревожности в обществе. Отсюда склонность любого современного человека верить только себе и его тотальное недоверие к окружающим.

Сотрудники фонда "Облака" признаются, что понимают желание каждого "закрыться" в своем "коконе" и никого туда не впускать. Но таким образом состояние тревожности и подозрительности будет только усиливаться. А в одиночестве, спрятавшись от всех, трудно быть счастливым.

"В каждом из нас есть огромная сила, способная изменить мир вокруг себя. Поэтому мы можем повернуть неестественное желание сузить свой мирок до самого себя на 180 градусов, открыться и начать действовать, меняя жизнь в лучшую сторону", – считают сотрудники фонда.

Когда говорят, что одно пожертвование ничего не решит, "Облака" не согласны. Оно не только спасает от голода нуждающуюся семью, но и дает надежду на окончательную победу над нищетой и несправедливостью.

"Часто под публикациями о благотворительных сборах фонда задают вопросы, имеющие обвинительный характер. Наши ответы на такие вопросы в комментариях выглядят как оправдания. Но нам не за что оправдываться. Мы открыто и честно выполняем свою работу", – объясняют сотрудники "Облаков".

Поэтому фонд "Облака" решил запустить прямой эфир с учредителем фонда Джамилей Семененко. В эфире можно будет узнать, что именно входит в управленческие расходы фонда, сколько человек в штате, чем они занимаются, чем живет фонд "Облака" и зачем вообще нужна благотворительность. Глава фонда готова открыто ответить на все, в том числе самые каверзные вопросы.

Прямой эфир состоится в Instagram-аккаунте благотворительного фонда "Облака". Трансляция пройдет 14 февраля с 21:00 до 22:00 по местному времени.

Вопросы вы можете оставить под любым постом в социальных сетях фонда "Облака", а также непосредственно задать во время эфира.

Благотворительный фонд "Облака"

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