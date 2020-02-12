Скончался алтайский промышленник Евгений Ганеман

Сегодня, 12 февраля, на 79-м году жизни умер председатель Совета ветеранов Союза промышленников Алтайского края Евгений Карлович Ганеман.

"Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие в связи с уходом Евгения Карловича. Его активность, жизнерадостность и целеустремленность были для нас примером для подражания", – написали коллеги и друзья деятеля из Союза промышленников.

Евгений Ганеман работал заместителем исполнительного директора Союза промышленников Алтая с 1999 по 2001 год. Затем Ганеман сам занял пост исполнительного директора и проработал на этой должности 16 лет. Как отмечают коллеги, ключевой заслугой Евгения Ганемана стоит считать то, что он сумел наладить отношения между Союзом промышленников и властями Алтайского края.

За свою жизнь Евгений Ганеман опубликовал 50 печатных трудов, а также получил медали "За заслуги во имя созидания" и "За доблестный труд". Также промышленник удостоен ордена "Знак Почета" и "За заслуги перед Алтайским краем" II степени.

Прощание с Ганеманом состоится 14 февраля с 10 до 12 часов в барнаульском крематории на проспекте Космонавтов, 64.