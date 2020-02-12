Семье пришлось 327 раз звонить в поликлинику, чтобы вызвать врача ребенку

Родители двухлетней девочки из Златоуста Челябинской области 327 раз звонили в поликлинику, чтобы вызвать врача заболевшему ребенку. Как передает издание Znak.com, педиатр приехал только спустя два дня.

8 февраля у малышки поднялась температура, и родители пытались дозвониться в местную поликлинику, но поскольку были выходные, медучреждение не работало.

Вызывать же скорую родители не хотели.

"Скорая выполняет функции по перевозке – увезли бы в другой район в больницу, и все. При этом есть факты, когда при госпитализации даже таких маленьких детей оставляют одних, родителям не разрешают оставаться в больнице. А условия там такие, что лучше дома", – отметил отец девочки.

Родителям удалось вызвать врача только спустя два дня – в понедельник, 10 февраля. По словам семьи, даже в рабочий день они не могли дозвониться в течение двух с половиной часов, а педиатр пришла на вызов только вечером.

Со слов главного врача городской детской больницы, учреждение работало и в выходной день – вызовы принимались с восьми утра до двух часов дня, однако медики были перегружены работой из-за эпидемии гриппа.