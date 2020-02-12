Специалисты назвали возможную причину взрыва мусоропровода в Барнауле

Воспламенение использованного аэрозольного баллончика могло стать причиной взрыва мусоропровода. Об этом "Вестям Алтай" рассказал главный инженер управляющей компании "Коммунальная инициатива" Максим Шишкин.

По его словам, взрыв случился между третьим и четвертым этажами. Мусор и фрагменты трубы разбросало по подъезду. Охранники, которых вызвали жильцы, затушили пламя.

"По неофициальной информации, произошел взрыв баллонов монтажной пены или краски, или дезодоранта, то есть аэрозольных баллонов. Застряла коробка в мусоропроводе. Кто-то бросил бычок не затушенный, мусор начал тлеть, загорелся, ну и взрыв баллонов произошел", – рассказал Шишкин.

Как уже сообщал amic.ru, взрыв мусоропровода произошел минувшим вечером, 11 февраля, в доме на улице 65 лет Победы. Обошлось без пострадавших.