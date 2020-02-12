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Алтайские врачи провели уникальную операцию пятилетней девочке

, ИА "Амител"
Это редчайший случай в хирургической практике
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Хирурги из алтайского центра охраны материнства и детства провели уникальную операцию по удалению опухоли селезенки пятилетнему ребенку. Об этом сообщает "Катунь 24".

Отмечается, что у Варвары еще в апреле 2019 года начались боли в животе. Врачам не удалось поставить точный диагноз сразу, и только два месяца назад в Диагностическом центре Барнаула смогли выявить редкое заболевание.

У девочки обнаружили опухоль селезенки размером 4,5 сантиметра – это очень редкое заболевание, отмечают медики. 

Как объясняют врачи, удаление селезенки может обернуться тяжелыми последствиями: этот орган отвечает за уровень тромбоцитов и эритроцитов в организме. К тому без органа могут начаться заражение крови и прочие осложнения.

Тем не менее операция по удалению редкой опухоли прошла успешно. Как отмечают медики, девочка быстро восстановилась, на боли не жаловалась.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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