Алтайские врачи провели уникальную операцию пятилетней девочке

Хирурги из алтайского центра охраны материнства и детства провели уникальную операцию по удалению опухоли селезенки пятилетнему ребенку. Об этом сообщает "Катунь 24".

Отмечается, что у Варвары еще в апреле 2019 года начались боли в животе. Врачам не удалось поставить точный диагноз сразу, и только два месяца назад в Диагностическом центре Барнаула смогли выявить редкое заболевание.

У девочки обнаружили опухоль селезенки размером 4,5 сантиметра – это очень редкое заболевание, отмечают медики.

Как объясняют врачи, удаление селезенки может обернуться тяжелыми последствиями: этот орган отвечает за уровень тромбоцитов и эритроцитов в организме. К тому без органа могут начаться заражение крови и прочие осложнения.

Тем не менее операция по удалению редкой опухоли прошла успешно. Как отмечают медики, девочка быстро восстановилась, на боли не жаловалась.