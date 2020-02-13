Пенсионерка намерена отсудить 100 тысяч у барнаульского перевозчика

Прокуроры провели проверку по обращению пожилой жительницы Барнаула. 80-летняя женщина получила травму в автобусе.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Водитель автобуса не заметил, что двери закрыты не полностью, и начал движение. В итоге одну из пассажирок зажало, она упала и получила травму руки.

Прокурор обратился в суд с иском к транспортному предприятию. Ущерб оценивается в 100 тысяч рублей, сообщают в краевой прокуратуре.

Как уже писал amic.ru, ранее еще одна пожилая жительница Барнаула отсудила 150 тысяч рублей у "Автодорстроя". 67-летняя женщина поскользнулась на тротуаре на улице Пионеров. В результате – переломы руки и позвоночника.