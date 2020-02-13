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Стюардесса рассказала, чем опасны кофе и чай в самолете

, ИА "Амител"
Гонконгская бортпроводница посоветовала пассажирам потерпеть с напитками до пункта назначения
Фото: menstois.ru

Фото: menstois.ru

Стюардесса гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Дерри Лин раскрыла опасность употребления на борту самолета различных напитков.

По ее словам, в первую очередь пассажирам не стоит брать подаваемую во время перелета воду. Цистерну, из которой поступает вода, буквально никогда не чистят, заявила Лин. Стюардесса  посоветовала просить у бортпроводников бутилированную воду, сообщает Express.

По этой же причине Лин советует пассажирам воздержаться от употребления кофе и чая во время полета.  

Как уже сообщал amic.ru, ранее немецкие медики посоветовали авиапассажирам избегать мест у иллюминаторов самолета.

Ученые утверждают, что окна пропускают до 47% лучей UVA. Из-за этого происходит преждевременное старение кожи и повышается риск развития рака кожи.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.02.2020 09:02
гость

Маразм, все летчики тогда должны быть с больными желудками и раком кожи!

13.02.2020 09:26
- гость -

Если так рассуждать, то где гарантия, что по прилёту вы попьёте воды из чистой цистерны и что вода в бутылках тоже чистая. Желание быть замеченной принимает самые уродливые формы, и лично мне непонятно зачем СМИ идут на поводу у подобных людей, к примеру, зачем было АМИК публиковать её имя.

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