Аккуратнее за рулем. О погоде в Алтайском крае 13 февраля

Сильный гололед сохраняется на дорогах Алтайского края сегодня, 13 февраля. При этом осадков быть не должно.

В регионе ожидается -4,-9 градусов, в южных районах местами 0,+5 гр. Без осадков, местами сохраненятся отложения мокрого снега, в утренние часы изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле сегодня -5,-7 градусов. Так же без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах сильный гололед.

Ветер восточный, 3-8 м/с.