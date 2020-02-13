Россиянам хотят запретить шуметь днем

Совет Федерации готовит поправки в КоАП касательно прав граждан на тишину, сообщает газета "Известия".
Общее количество часов, в которые нельзя шуметь, может увеличиться до 12, причем два из них придутся на дневное время.
Согласно предложению сенаторов, санкции грозят тем, кто нарушает спокойствие соседей с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.
Штрафы для физических лиц могут достигать 3 тысяч рублей, должностных – 20 тысяч рублей, а юридических – 40 тысяч рублей.
При этом действие закона будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию свыше полутора лет назад. В Минюсте подтвердили, что знают о готовящихся поправках и уже работают над ними.
Напомним, в январе 2018 года в Алтайском крае вступили в силу изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Согласно ему ремонт (а также перепланировку, переустройство) нельзя делать, если это нарушает тишину и покой граждан в следующие часы:
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с 22 до 8 часов с понедельника по пятницу включительно;
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с 22 до 9 часов в субботу, воскресенье и в официальные нерабочие праздничные дни;
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с 13 до 15 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов, общежитиях;
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с 20 до 9 часов ежедневно в квартирах и подъездах жилых многоквартирных домов (кроме домов, с момента ввода в эксплуатацию которых не прошло 1,5 года), общежитиях.Материалы по теме
Комментарии
Нужный Закон! С курением на балконах,остановках... сколько люду Мы уже оштрафовали,да Бюджет заполнили!
Замечательно, чё. В выходные нельзя, после работы тоже, а когда тогда что-то делать?!?!?!?
А куда обращаться?
Че все так мелочно то? запретить вообще шуметь круглосуточно и баста!
13.02.2020 08:54
месный
Будние дни с 9-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00-хоть заремонтируйся!
бюджет от штрафов будет пухнуть на глазах)))
а если ввести еще штрафы за парковку на газонах во дворах многоквартирных домов - так ваащее...
13.02.2020 09:03 Гость
А в будние дни Вы не работаете? Везет! А отпуск не редко у некоторых бывает только на Новогодних праздниках.
что подразумевается под шумом? и ещё - у меня соседи развели тараканов, которые устраивают парады, за эту живность штрафы выписывают?