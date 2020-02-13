Россиянам хотят запретить шуметь днем

Совет Федерации готовит поправки в КоАП касательно прав граждан на тишину, сообщает газета "Известия".

Общее количество часов, в которые нельзя шуметь, может увеличиться до 12, причем два из них придутся на дневное время.

Согласно предложению сенаторов, санкции грозят тем, кто нарушает спокойствие соседей с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Штрафы для физических лиц могут достигать 3 тысяч рублей, должностных – 20 тысяч рублей, а юридических – 40 тысяч рублей.

При этом действие закона будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию свыше полутора лет назад. В Минюсте подтвердили, что знают о готовящихся поправках и уже работают над ними.

Напомним, в январе 2018 года в Алтайском крае вступили в силу изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Согласно ему ремонт (а также перепланировку, переустройство) нельзя делать, если это нарушает тишину и покой граждан в следующие часы: