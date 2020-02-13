Восемь иностранцев погибли при аварии в Псковской области

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Восемь пассажиров микроавтобуса получили смертельные травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Псковской области, сообщает ТАСС.
Авария произошла на трассе Санкт-Петербург – Невель в ночь на 13 февраля рядом с деревней Руда. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу. Водитель фуры не сумел избежать лобового столкновения.
В микроавтобусе выжил только один пассажир – гражданин Белоруссии. Его вместе с водителем большегруза госпитализировали в больницу.
По информации представителя регионального Минздрава, у пострадавших состояние средней тяжести – закрытые черепно-мозговые травмы и переломы конечностей.
По словам главы района Светланы Васильевой, все пострадавшие иностранцы.
"Микроавтобус с украинскими номерами, зарегистрирован на Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил, – уточнила она. – Предположительно, погибшие – граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева".
По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
Комментарии
Хохлы везде привыкли нарушать правила, а на дороге это катастрофа.
Бедные заробитчане!