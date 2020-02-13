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15 февраля в Алтайском крае пройдут гонки на собачьих упряжках

, ИА "Амител"
Участникам соревнований предстоит преодолеть дистанцию в 25 и 50 километров
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Гонки на собачьих упряжках пройдут в субботу, 15 февраля, на лыжно-биатлонном комплексе "АлтайSKIй" в Алтайском районе. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Длина трасс горной гонки "По седому Алтаю" составит 25 и 50 километров. Их предстоит преодолеть лыжникам и упряжкам с северными ездовыми собаками.

Программой также предусмотрены старты для других пород, которые пройдут вне зачета, а также детский спринт на 500 метров.

Все желающие смогут сфотографироваться с собаками. Также для гостей и участников подготовили семинар по оценке состояния собак в период тренировок и во время гонки. Его проведет владелица московского питомника "Песня Севера" Алена Лаврова.

Мероприятие стартует в 10:00 по адресу село Алтайское, улица Лесная, 2б.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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