Ди Каприо отказал Киркорову в совместном селфи

Звезды мировой киноиндустрии Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт по-разному отреагировали на попытку поп-исполнителя Филиппа Киркорова сделать совместное селфи, сообщает электронное издание "Суть событий".
Это произошло на церемонии вручении кинопремии "Оскар". Киркоров занял место в третьем ряду рядом с голливудскими артистами, чем и попытался воспользоваться, сделав памятные фотографии с ними.
Если Питт охотно позировал для россиянина, то Ди Каприо ловко увернулся от попытки сделать совместное селфи.
Стоит отметить, что для хорошего расположения духа причины у Питта были – ему вручили премию "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана".
Комментарии
Брэд просто не знал кто этот высокий человек-карнавал, он с ним и сфотографировался, тем более настроение было хорошее после выигрыша)
А вот Ленчик Дикаприев, как русский по своим корням, уже знал кто это такой, и постарался не зашквариться)
13.02.2020 10:23
- гость -
пад столом))))
Что-то бедросыч марачку перестал держать, то вискас с Колей рекламируют, то таблетки от кашля. Вот теперь на фото набивается. Видимо не ахти дела.
Что там вообще делал Киркоров? премии перепутал с Золотым грамофоном?
уважаю, красавчик)))
Что-то бедросыч марачку перестал держать
пошла коза по закоулочкам...
От Киркорова задницей воняет за три версты. Как его вообще в зал пустили?
Монсерат Кабалье тоже както отказалась петь с ним.
Месный, это она тебе сама рассказала?
В пивнушке на окраине где ты живешь)
Так и сказала: «знаешь мол, месный, а нам ведь, звёздам шоу-пизьнеса, тоже нелегко, то Киркоров пьяный фотацца лезет, то Басков за ляшку схватит... кстати, а меня Кабалье зовут. Но ты мы можешь звать меня Кабальеро!»))))
поп-исполнителя Филиппа Киркорова (с)
Спасибо за верное определение. А то, король, да король ))) Он такой же "король" эстрады, как Мало-тобольская - Арбат.
Мораль: для верного восприятия действительности вещи нужно называть своими имнами.
13.02.2020 10:35
- гость -
нюхал чтоль?
Просто Лео не поддерживает лиц ЛГБТ и себя скомпроментировать фото с каким то ....асом не желает
13.02.2020 11:11
- гость -
Просто Лео не поддерживает лиц ЛГБТ и себя скомпроментировать фото с каким то ....асом не желает
А Том Харди? этот поц перепробовал в жизни ВСЕ. И это не мешает им с Лео нежно дружить. ЛГБТ тут совсем не причем. Просто этот цыган с бешеными глазами не нужен и неинтересен никому кроме российской публики. Впрочем, какая публика, такие и звезды. У них Лео, в Росее -Филя да Коля
Ди Каприо просто был не в настроении, что ему ничего не дали. А Киркоров этого не учел по своей природной глупости.
и все же кто его туда пустил? каким он там боком припеком
13.02.2020 11:39
- гость -Впрочем, какая публика, такие и звезды.
а ты с какой публики?
недоносок, не оскорбляй ни страну ни его народ