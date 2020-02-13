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Следком возбудил уголовное дело из-за неоказания медпомощи жительнице Новоалтайска

, ИА "Амител"
Следователи завершили предварительную проверку
Фото со страницы Дмитрия Козлова в соцсети 'ВКонтакте'

Фото со страницы Дмитрия Козлова в соцсети "ВКонтакте"

Алтайский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Поводом для проверки стали публикации в СМИ.

Как уже сообщал amic.ru, в начале января 2020 года житель Новоалтайска Дмитрий Козлов рассказал о смерти своей жены. По его словам, у супруги болела нога, и женщина позвонила в скорую. Бригада поставила обезболивающее, однако госпитализацию не предложила.

Женщине лучше не стало, и на следующий день ее доставили в городскую больницу, где пациентка и скончалась. По предварительной версии, у нее оторвался тромб.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.02.2020 11:02
- гость -

Что это такое? Почему умерла молодая женщина? При чём тут врачи? Она сама себя загнала? И каким образом? Если её убили/траванули - это другое. Если она умерла своей смертью , необходимо разобраться и Всем сообщить причину смерти и от чего может заболеть нога, что она любила есть/пить, образ жизни, стресс, эмоции и т.д. и т.п. список можно продолжать. Но ограничиться можно тем, что едим мы Все одно и тоже. А браз жизни у всех одинаков. Почему умирают молодые? Почему они быстроумератели? Констатируется факт смерти, врачи виноваты. Врачи сами мрут не успевая осознать, что " за ними пришли". Хватит врать скажите правду. От чего мы вымираем. Я смотрю на наших бабушек и дедушек которым за 80. Живут, бегают, размышляют. Изучите! В чем секрет? Если в генах, то я отстала. Если в Вере, то не логично и не вериться. Есть же где-то у нас накопленная веками информация? Ну хоть капельку приоткройте секрет. Колбасу не есть? И так не доступна . Водку не пить? И так денег нет,, ещё и соседям назанимаю, на это. Что тогда? Отрицательные эмоции? Вроде всё хорошо. Не по- ни -ма -ю.

13.02.2020 11:19
- гость -

Записывайте. Много работать, желательно на заводе, жить без мужа который требует много ваших сил, вырастить детей и отпустить от себя подальше, курить простые сигареты, иметь 2 котов, и как моя соседка до 90 лет вприпрыжку бегать будете.

13.02.2020 11:27
- гость -

Не по- ни -ма -ю.

И никто не понимает! И не поймет никогда! И нет у науки ответа на этот вопрос! Хоть и век 21-й. Хотя среднюю продолжительность жизни наука все-таки подняла! Главным образом, за счет изобретения антибиотиков. А что касается тромбов, то дает ли пользу прием антикоагулянтов или это бесполезно? Никто не знает!

13.02.2020 12:23
- гость -

Скорее всего флеботромбоз нижней конечности, наследственная тромбофилия и как итог тромбоэмболия легочной артерии, выводы и обвинения на основании написанного выше, бессмысленное и не достойное дело. Соболезнования родственникам

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