Следком возбудил уголовное дело из-за неоказания медпомощи жительнице Новоалтайска

Алтайский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Поводом для проверки стали публикации в СМИ.

Как уже сообщал amic.ru, в начале января 2020 года житель Новоалтайска Дмитрий Козлов рассказал о смерти своей жены. По его словам, у супруги болела нога, и женщина позвонила в скорую. Бригада поставила обезболивающее, однако госпитализацию не предложила.

Женщине лучше не стало, и на следующий день ее доставили в городскую больницу, где пациентка и скончалась. По предварительной версии, у нее оторвался тромб.

Расследование уголовного дела продолжается.