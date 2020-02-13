Названа доля россиян, которые получили прибавку к зарплате

Лишь 8% россиян получили прибавку к зарплате в 2020 году. Подавляющему большинству – 87% – оклад не повышали. И только 5% надеются, что в скором времени это произойдет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис "Работа.ру".
При этом четверо из пяти респондентов заявили, что они недовольны уровнем своего дохода.
40% россиян признались, что станут работать намного усерднее, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. Некоторые назвали мотивирующей прибавку в 10-40%.
Ранее специалисты Сбербанка провели исследование, по результатам которого заявили, что россияне стали меньше экономить и обращать внимание на цены. По мнению экспертов, это произошло в связи с ростом доходов населения.
Комментарии
Странно, за январь начислили, а 2700 долларов и близко нет. Может с февраля будет? Или попозже перерасчёт сделают за январь?
А в нашей России только сокращения ростут