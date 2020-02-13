Резкий скачок числа больных коронавирусом объяснили в Китае

Всплеск заболеваемости коронавирусом в провинции Хубэй китайские власти объяснили тем, что стали использовать другой метод диагностики, сообщает РИА "Новости". Он позволяет выявлять заболевание у тех, кому раньше ошибочно ставили другой диагноз.
В общей сложности число заболевших в Хубэе превысило 48,2 тысячи человек, из них 1310 скончались. Излечить удалось 3441 человека.
Как ранее писал amic.ru, коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии.
В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухань, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.
Комментарии
В Китае:
— Да не переживай, посуда бьется к счастью.
— Это была колба с коронавирусом.
Так и у нас точно также, при пересечении границы России коронавирус теряет свои патологические свойства и становится обычным ОРВИ.
В РФ в каждый момент времени болеет орви и простудными заболеваниями более миллиона человек. Кто их всех будет проверять на короновирус? Никто.
Наверняка его уже завезли. Ну или скоро завезут. И он может очень широко разойтись, пока терапевты без анализов пропускают через себя по 50 больных в день, штампуя ОРЗ
А сколько людей не обращаются в больницы (ибо туда не пробиться, заоптимизировано)
У коронавируса симптомы несколько другие, чем у ОРЗ.
11:43, у части больных легкие симптомы, покашливание
А в РФ привезут, даже не сомневайтесь.
Дело времени.
Инкубационный период до 20 дней.
И заразность больных за пару дней до того как повышается температура, до того как начинается недомогание.