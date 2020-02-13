Алтайские путешественники поплывут по Енисею в Салехард

Четверо путешественников из Бийска намерены покорить Енисей. Ближайшим летом мужчины собираются пройти путь от истоков реки до берегов Северного Ледовитого океана.

Как сообщают "Вести Алтай", поплывут путешественники на катере "Амур". Стартуют бийчане в городе Кызыле, где сливаются Большой и Малый Енисей, пройдут весь Енисей, Енисейский залив, а потом через Обскую губу доберутся до Салехарда.

Отмечается, что для путешественников это уже не первая подобная экспедиция. Два года назад они на точно таком же катере покорили Обь, пройдя путь от Бийска до Карского моря.

Как уже сообщал amic.ru, сейчас в путешествии находятся еще два любителя экстрима из Алтайского края. Парни едут на велосипедах в Индонезию. Конечной точкой должен стать остров Бали. Из Барнаула друзья выехали в сентябре.