Алтайские путешественники поплывут по Енисею в Салехард

Четверо путешественников из Бийска намерены покорить Енисей. Ближайшим летом мужчины собираются пройти путь от истоков реки до берегов Северного Ледовитого океана.
Как сообщают "Вести Алтай", поплывут путешественники на катере "Амур". Стартуют бийчане в городе Кызыле, где сливаются Большой и Малый Енисей, пройдут весь Енисей, Енисейский залив, а потом через Обскую губу доберутся до Салехарда.
Отмечается, что для путешественников это уже не первая подобная экспедиция. Два года назад они на точно таком же катере покорили Обь, пройдя путь от Бийска до Карского моря.
Как уже сообщал amic.ru, сейчас в путешествии находятся еще два любителя экстрима из Алтайского края. Парни едут на велосипедах в Индонезию. Конечной точкой должен стать остров Бали. Из Барнаула друзья выехали в сентябре.
Комментарии
Какое же это покорение - это приятная прогулка. Вот на байдарках - это да.
Уважаемые редакторы город Салехард расположен на реке Обь
а не на Енисее
ПО ЕНИСЕЮ В САЛЕХАРД?????
АМИК, вы что географию курили? Салехард на Оби!!!
По Енисею в Салехард - это сильно, речи нет! В Якутске останавливаться будут или нет?
Салехард на Оби. Примите в штат учительницу географии, пусть она вам двойки ставит.
географы доморощенные, русским по черному же написано, что по севморпути от енисея до оби пойдут
13.02.2020 11:28
Filin
Какое же это покорение - это приятная прогулка. Вот на байдарках - это да.
И сколько ты будешь пилить на байдарке от Кызыла до Салехарда?
Плюс еще задницу отморозишь в Северном Ледовитом.