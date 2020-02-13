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Алтайские путешественники поплывут по Енисею в Салехард

, ИА "Амител"
В путь они отправятся на небольшом катере
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Четверо путешественников из Бийска намерены покорить Енисей. Ближайшим летом мужчины собираются пройти путь от истоков реки до берегов Северного Ледовитого океана.

Как сообщают "Вести Алтай", поплывут путешественники на катере "Амур". Стартуют бийчане в городе Кызыле, где сливаются Большой и Малый Енисей, пройдут весь Енисей, Енисейский залив, а потом через Обскую губу доберутся до Салехарда.

Отмечается, что для путешественников это уже не первая подобная экспедиция. Два года назад они на точно таком же катере покорили Обь, пройдя путь от Бийска до Карского моря.

Как уже сообщал amic.ru, сейчас в путешествии находятся еще два любителя экстрима из Алтайского края. Парни едут на велосипедах в Индонезию. Конечной точкой должен стать остров Бали. Из Барнаула друзья выехали в сентябре.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.02.2020 11:28
Filin

Какое же это покорение - это приятная прогулка. Вот на байдарках - это да.

13.02.2020 11:43
Владимир

Уважаемые редакторы город Салехард расположен на реке Обь
а не на Енисее

13.02.2020 11:44
- гость -

ПО ЕНИСЕЮ В САЛЕХАРД?????
АМИК, вы что географию курили? Салехард на Оби!!!

13.02.2020 11:45
- гость -

По Енисею в Салехард - это сильно, речи нет! В Якутске останавливаться будут или нет?

13.02.2020 11:50
- гость -

Салехард на Оби. Примите в штат учительницу географии, пусть она вам двойки ставит.

13.02.2020 11:56
- гость -

географы доморощенные, русским по черному же написано, что по севморпути от енисея до оби пойдут

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