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Эффективная энергетика. "Алтайэнергосбыт" отчитался за 2019 год

, ИА "Амител"
Топ-менеджер компании рассказал о достигнутых целях и новых технологиях

Теплая зима 2019 года привела к снижению потребления электрической энергии на Алтае. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" (гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай) Валерий Нагорнов. Также он рассказал, как компания переводит потребителей на энергоэффективные технологии, борется с дебиторской задолженностью клиентов и для чего открыла интернет-магазин.

Цифры и факты

"2019 год мы завершили уверенно и выполнили основные целевые показатели. Улучшили финансово-экономическое положение, обеспечив рост доходности продаж в энергосбытовом сегменте (основной вид деятельности – прим ред.) на 11% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, мы показали хорошие результаты по развитию второго, энергосервисного направления деятельности, где прирост составил 30%", — кратко охарактеризовал итоги года топ-менеджер компании.

Прошлый год войдёт в историю "Алтайэнергосбыта" рядом социально-значимых проектов в сфере энергосбережения и победой в конкурсе Алтайского края "Лучший социально ответственный работодатель года" за благотворительность. 

По словам Нагорнова, теплая зима 2019 года (среднегодовая температура была выше на 1,8 градуса в Алтайском крае и на 1,1 градуса – в Республике Алтай), во многом предопределила некоторое снижение (на 2,1% или 92 млн кВт⋅ч) объёма реализации электроэнергии потребителям, всего было продано 4,299 млрд кВт⋅ч.

А вот количество клиентов, напротив, выросло: на 0,4%, с 456,3 до 458,4 тысячи, в основном это абоненты – физические лица.

Долги

Даже в традиционной для энергетиков проблеме — задолженности потребителей за электроэнергию – произошли положительные сдвиги: она сократилась более чем на 100 млн рублей (с 1,44 млрд в 2018 году до 1,328 млрд в 2019). Наиболее туго платят по счетам предприятия ЖКХ. Их долг в крае — 320 млн рублей, 45 млн – по республике.

"Сокращение долгов произошло, во многом, благодаря взаимодействию с властями Алтайского края и Республики Алтай. В этот отопительный сезон край вошел без отключенных за долги котельных. В прошлом году такое, к сожалению, было. Где-то договорились с операторами ЖКХ на рассрочку, где-то должник рассчитался, кого-то без оплаты запустили под гарантию муниципалитета", – пояснил Нагорнов.

Напомним, сбытовая компания имеет возможность отключать абонентов за долги, но это крайняя мера – сначала с должником пытаются договориться. А надежных плательщиков или тех, кто желает такими стать, вовсе поощряют ценными подарками: в 2019 году между клиентами-физическими лицами разыграли более 500 чайников, утюгов, наборов светодиодных ламп, дисконтных карт на приобретение электротехнической продукции, реализуемой компанией.

Собирать и предупреждать появление долгов помогают и агентские договоры.

“В работе с предприятиями ЖКХ уже третий год наша компания идёт по пути заключения с ними агентских договоров. По сути, берем на себя работу по сбору платежей с населения за услуги, которые оказывают предприятия ЖКХ. Для этого мы обладаем хорошей инфраструктурой, более широкими возможностями по каналам оплаты, формируем единый платежный документ по ЖКХ – услугам для клиентов. Все это повышает качество обслуживания населения и уровень платежей за услуги ЖКХ растет, по некоторым договорам он составляет более 100  процентов. Например, в Павловске было собрано за тепло 2 процента старой дебиторской задолженности и 100 процентов текущих платежей", — рассказал топ-менеджер. 

Потребляя, экономь

Компания постоянно предлагает своим клиентам пути снижения затрат на энергоресурсы. С этой целью в 2019 году АО "Алтайэнергосбыт" приняло участие в российском пилотном проекте по управлению спросом на электроэнергию на розничном рынке.

"Данный проект позволяет предприятиям и организациям зарабатывать дополнительные деньги, получая от Системного оператора команды на снижение электропотребления в определённые часы через компанию-агрегатора. Потребители электроэнергии не более пяти раз и не менее одного раза в месяц снижают нагрузку на два или четыре часа и за это получают вознаграждение. В Алтайском крае через АО "Алтайэнергосбыт", который выступил компанией-агрегатором, в проекте приняли участие уже четыре компании и получили реальную выгоду, которая составила до 5% от стоимости потреблённой электроэнергии в месяц. Работу по вовлечению предприятий и организаций в данный проект мы продолжим и в 2020 году", — прокомментировал новое направление деятельности Валерий Нагорнов.

Энергоэффективные проекты

Уже более 10 лет компания внедряет энергоэффективные технологии. В прошлом году в Рубцовске компания провела второй этап масштабной модернизации уличного освещения. Заменили 987 устаревших светильников на современные светодиодные. Благодаря этому бюджет города будет экономить на освещении не менее 2,5 млн рублей в год.

Кроме того, "Алтайэнергосбыт" установил современное светодиодное освещение в открытом после ремонта ледовом дворце "Титов-Арена". Получилось красиво и современно, но главное – в год комплекс будет экономить на плате за электричество не менее 1,2 млн рублей и сможет принимать соревнования более высокого уровня.

Также отметим, что успешную реализацию ряда проектов по внедрению АИИСКУЭ для электросетевых компаний: за 2019 год нами установлено более 40 тысяч интеллектуальных приборов учета. В "Алтайэнергосбыте" рассказали, что в 2020 году компания намерена инвестировать в энергоэффективность экономики Алтая около 200 млн рублей, в том числе в сфере водоснабжения и теплоснабжения муниципалитетов Алтайского края и Республики Алтай.

Цифровизация взаимодействия с клиентами

Также Валерий Нагорнов рассказал журналистам о том, что в 2019 году была внедрена бонусная программа для клиентов-физических лиц, приобретающих электротехническую и продукцию или сопутствующие услуги у "Алтайэнергосбыта".

Внедрён новый "Личный кабинет клиента" для клиентов-юридических лиц с новым более удобным интерфейсом, а также интернет-магазин. В интернет-магазине представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая продукция, кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Также возможно онлайн заказать весь спектр электромонтажных работ, установку и обслуживание приборов учёта электроэнергии, услуги по подготовке технической документации и т.д.

"Все это шаги на пути к цифровизации бизнеса, благодаря которой мы улучшаем контакт с клиентом, делаем его более комфортным и удобным, но при этом минимизируем очное обслуживание", — резюмировал Валерий Нагорнов.  

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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