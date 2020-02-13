Нашумевшую пьесу Ивана Вырыпаева прочитают в алтайском театре

Читка одной из самых громких премьер последних театральных сезонов – пьесы Ивана Вырыпаева "Иранская конференция" – пройдет 18 февраля в театре драмы. Барнаульские театралы впервые получат возможность познакомиться с пьесой в исполнении Вадима Синицына, Евгения Бакуменко, Ларисы Черниковой и Елены Адушевой.

По сюжету, девять незаурядных героев современной мировой элиты собираются на конференцию в Копенгагене, чтобы обсудить наболевшую "иранскую проблему" – нарушение прав и свобод, казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. Постепенно выступления о том, кто виноват в происходящем, сменяются размышлениями о человеке и смысле жизни вообще, а затем переходят к прямому разговору со зрителями о личном и сокровенном.

В прошлом году премьера спектакля прошла в Театре наций, собрав в исполнительском составе звезд российской сцены (Чулпан Хаматову, Евгения Миронова, Станислава Любшина, Ксению Раппопорт и других). Нынешней осенью "Иранскую конференцию" поставили в Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус".

В театре драмы напомнили, что спектакли-читки проходят ежемесячно по вторникам на экспериментальной сцене.