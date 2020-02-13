Депутат Госдумы Терентьев обратился к алтайскому губернатору по льготам "детям войны"

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев лично обратился к губернатору региона с просьбой принять решение о денежной выплате "детям войны", передает пресс-служба партии.
Терентьев предлагает осуществить единовременную денежную выплату жителям Алтайского края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. И сделать это с учетом предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Размер выплаты предлагаем вам определить самостоятельно с учетом того, что он должен быть достойным, поскольку речь идет о поддержке людей, переживших ужасы военного времени в самом юном возрасте и восстанавливающих страну в тяжелое послевоенное время", – отмечает политик в обращении.
Алтайские справедливороссы неоднократно предлагали различные льготы для категории "дети войны". Однако поддержки они не находят. Но при этом ни федеральное, ни краевое законодательство не предполагает никаких материальных выплат гражданам, относящимся к этой категории. Хотя, конечно, они в этом очень нуждаются.
Комментарии
Справедливо справедливоросс говорит...
никогда они на это не пойдут, все выплаты только избранным что в московии проживают, ибо мы не россия
он бы еще тёплое лето попросил. Или богатый урожай ежевики....
Толку от таких обращений? Вот никто, кроме него до этого не додумался. А он Д'Артаньян все порешал типа.....
Бюджет АК расписан. Если там есть на выплату средства, то и без депутата выплатят.
Он, конечно, потом будет себе в заслугу это ставить
Если там есть на выплату средства
шо прям по 75 тышь каждому?
по 75 тышь - это участникам. 50 - участникам трудового фронта. Про детей войны не было пока Указа
Вот упертые эти справедливоросы их вождь в АКЗС уже надорвался эту идею двигать! ЕР сказала НЕТ значит НЕТ!!! А губернатор угадайте в какой партии?
позор всем, сколько пережили в войну дети, батрачили наравне со взрослыми, отец рассказывал, что самое большое лакомство было, когда ловили сусликов. И такое гадкое отношение, их уже почти не остается, посчитайте, сколько лет участникам войны, если детям уже по 90 лет? Ждут, когда кто-нибудь в единственном числе останется, вот тогда они примут закон. Позорище!
Дети войны достойны льгот но только это делать надо на федеральном уровне если бы он сказал я в госдуме решил продовил , а тут оборотился к губернатору ! Опять популизм и не чего больше скоро выборы
их уже почти не остается, посчитайте, сколько лет
Родившимся в 1945 по 75 лет.
это граждане РФ и бывшего СССР, родившиеся с 23.06.1923 г. по 1945 гг. включительно
у меня 6 родственников таких сейчас, но мимо кассы все