Шайбу барнаульского хоккеиста признали почти самой лучшей в истории НХЛ

Американский холдинг ESPN составил собственный рейтинг лучших голов Национальной хоккейной лиги за все ее существование. В первую десятку попали шайбы сразу пятерых россиян.

Вторую строчку вместе со шведом Филипом Форсбергом разделил воспитанник барнаульского хоккея Андрей Свечников, который сейчас выступает за "Каролину". Форвард забил гол в стиле лакросс: барнаулец, подняв шайбу на крюк за воротами, отправил ее в сетку над плечом вратаря "Калгари" Давида Риттиха.

Лучшей шайбой в истории НХЛ признали гол другого россиянина – форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. В 2006 году он забил в ворота "Финикса".

Напомним, Свечников родился в Барнауле. Последние годы он выступал в юниорских лигах Северной Америки. Перед началом предыдущего сезона дебютировал в НХЛ, заключив трехлетний контракт с "Каролиной Харрикейнз".