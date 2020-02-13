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Шайбу барнаульского хоккеиста признали почти самой лучшей в истории НХЛ

, ИА "Амител"
Андрей Свечников разделил второе место с Филипом Форсбергом
Андрей Свечников / Фото: nhl.com

Андрей Свечников / Фото: nhl.com

Американский холдинг ESPN составил собственный рейтинг лучших голов Национальной хоккейной лиги за все ее существование. В первую десятку попали шайбы сразу пятерых россиян.

Вторую строчку вместе со шведом Филипом Форсбергом разделил воспитанник барнаульского хоккея Андрей Свечников, который сейчас выступает за "Каролину". Форвард забил гол в стиле лакросс: барнаулец, подняв шайбу на крюк за воротами, отправил ее в сетку над плечом вратаря "Калгари" Давида Риттиха.

 

 

Лучшей шайбой в истории НХЛ признали гол другого россиянина – форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. В 2006 году он забил в ворота "Финикса".

 

 

Напомним, Свечников родился в Барнауле. Последние годы он выступал в юниорских лигах Северной Америки. Перед началом предыдущего сезона дебютировал в НХЛ, заключив трехлетний контракт с "Каролиной Харрикейнз".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.02.2020 13:25
- гость -

Сколько раз вам говорить, он не барнаульский хоккеист. Он просто уроженец Барнаула.

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