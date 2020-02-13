Маски в некоторых аптеках Алтайского края оказались в дефиците. Зато не выросли в цене

Дефицит медицинских масок есть в аптеках нескольких районов Алтайского края. Это выяснили активисты и депутаты "Единой России" в рамках мониторинга ситуации, передает пресс-служба партии.

ЕР провела мониторинг 130 аптек более чем в 60 муниципалитетах региона. 26 из них – в Барнауле. Выяснили, что масок нет совсем или осталось малое количество в аптеках в 20 территориях: в Яровом, Новоалтайске, Хабарском, Усть-Калманском, Тогульском, Табунском, Поспелихинском, Кытмановском, Кулундинском, Ельцовском и других районах.

При этом цены на них пока не выросли: средняя цена за штуку варьируется от 5 рублей в государственных аптеках до 7-9 рублей в частных. Но в скором времени повышение все же может произойти. По словам зампредседателя комитета краевого Заксобрания по здравоохранению и науке Николая Якушева, некоторые розничные сети уже повысили стоимость на 40-50%.

"Пока на фоне коронавируса и потенциально благоприятной для вирусных болезней погоды аптечные сети не увеличили цены на позиции, пользующиеся наибольшим спросом со стороны населения. Но мы обеспокоены ситуацией с возможным ажиотажем и ростом цен, поэтому я направил письмо на имя руководителя УФАС по Алтайскому краю, в котором попросил взять вопрос с ценами на медицинские маски под контроль, чтобы не допустить создания искусственного ажиотажа на рынке и повышения под предлогом слишком высокого спроса. И сейчас я говорю даже не столько о коронавирусе, сколько о вспышках ОРВИ и гриппа, актуальных для Алтайского края", – прокомментировал Николай Якушев.

А вот с противовирусными препаратами, которые также проверили в рамках мониторинга, все в порядке. Они есть и в достаточном количестве.

Кстати, пожаловаться на отсутствие медицинских масок или рост цен на них можно по телефону региональной общественной приемной "Единой России" (3852) 36-75-01, а также в местные отделения и приемные партии.