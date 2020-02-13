Маски в некоторых аптеках Алтайского края оказались в дефиците. Зато не выросли в цене

Дефицит медицинских масок есть в аптеках нескольких районов Алтайского края. Это выяснили активисты и депутаты "Единой России" в рамках мониторинга ситуации, передает пресс-служба партии.
ЕР провела мониторинг 130 аптек более чем в 60 муниципалитетах региона. 26 из них – в Барнауле. Выяснили, что масок нет совсем или осталось малое количество в аптеках в 20 территориях: в Яровом, Новоалтайске, Хабарском, Усть-Калманском, Тогульском, Табунском, Поспелихинском, Кытмановском, Кулундинском, Ельцовском и других районах.
При этом цены на них пока не выросли: средняя цена за штуку варьируется от 5 рублей в государственных аптеках до 7-9 рублей в частных. Но в скором времени повышение все же может произойти. По словам зампредседателя комитета краевого Заксобрания по здравоохранению и науке Николая Якушева, некоторые розничные сети уже повысили стоимость на 40-50%.
"Пока на фоне коронавируса и потенциально благоприятной для вирусных болезней погоды аптечные сети не увеличили цены на позиции, пользующиеся наибольшим спросом со стороны населения. Но мы обеспокоены ситуацией с возможным ажиотажем и ростом цен, поэтому я направил письмо на имя руководителя УФАС по Алтайскому краю, в котором попросил взять вопрос с ценами на медицинские маски под контроль, чтобы не допустить создания искусственного ажиотажа на рынке и повышения под предлогом слишком высокого спроса. И сейчас я говорю даже не столько о коронавирусе, сколько о вспышках ОРВИ и гриппа, актуальных для Алтайского края", – прокомментировал Николай Якушев.
А вот с противовирусными препаратами, которые также проверили в рамках мониторинга, все в порядке. Они есть и в достаточном количестве.
Кстати, пожаловаться на отсутствие медицинских масок или рост цен на них можно по телефону региональной общественной приемной "Единой России" (3852) 36-75-01, а также в местные отделения и приемные партии.
Комментарии
Мне она (маска) вообще не нужна
божечки кошечки....до людей допрет когда нибудь, что этот корова вирус это такй фейк ньюз чтобы взвинтить цены на все вплоть до аскорбинки
Дык, эта, ежели масок не хватат, зачем тогда их в Китай вывозят?!
13.02.2020 12:36
- гость -
Дык, эта, ежели масок не хватат, зачем тогда их в Китай вывозят?!
потому что тут дешево, а там дорого