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"Почта России" в Барнауле избавилась от опасной для человека мухи

, ИА "Амител"
Складские помещения продезинфицировали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Складские помещения "Почты России" в Барнауле продезинфицировали после обнаружения мухи-горбатки.

Напомним, это опасный вредитель. Такие мухи вызывают миазы, поселяясь в кожных ранах, легких, кишечнике, на слизистой оболочке глаз. Особую опасность представляют личинки старшего возраста. Также это насекомое способно быть переносчиком холеры.

Как уже ранее сообщал amic.ru, насекомое нашли на складе сортировочного центра ФГУП "Почта России" в Барнауле. Предприятию выдали предписание принять фитосанитарные меры, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, обеззараживание прошло успешно. В результате повторного обследования насекомого не обнаружили.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.02.2020 13:18
Вах

Заголовок жжёт и от него вопрос появляется, а зачем почта эту муху завела.

13.02.2020 13:22
Мадам

Господи! А я... при первом взгляде на фото вообще не о том подумала... Только увеличив, разобралась...

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