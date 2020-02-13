"Почта России" в Барнауле избавилась от опасной для человека мухи

Складские помещения "Почты России" в Барнауле продезинфицировали после обнаружения мухи-горбатки.

Напомним, это опасный вредитель. Такие мухи вызывают миазы, поселяясь в кожных ранах, легких, кишечнике, на слизистой оболочке глаз. Особую опасность представляют личинки старшего возраста. Также это насекомое способно быть переносчиком холеры.

Как уже ранее сообщал amic.ru, насекомое нашли на складе сортировочного центра ФГУП "Почта России" в Барнауле. Предприятию выдали предписание принять фитосанитарные меры, чтобы предотвратить распространение вредителя.

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, обеззараживание прошло успешно. В результате повторного обследования насекомого не обнаружили.