Алтайские застройщики намерены пойти в депутаты

Юрий Гатилов, Андрей Отмашкин и несколько других бизнесменов из строительной отрасли собираются на выборы в Алтайское краевое Заксобрание в 2021 году. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

"Мы рекомендуем кандидатов от профессионального сообщества в новый состав, потому что кто-то наши интересы должен в Законодательном собрании озвучивать и отстаивать. Поднимать и решать наболевшие вопросы. При этом мы можем выдвигать и беспартийных членов от Союза", – сказал председатель правления Союза строителей Александр Мишустин на прошедшем 12 февраля заседании.

Он призвал коллег заявляться на выборы.

По данным портала, в депутаты готовятся пойти директор ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, директор ООО "Барнаулгражданпроект" Андрей Отмашкин, главный инженер СК "Селф" Александр Жокин, коммерческий директор "ЖБИ Сибири" Кирилл Овсянников.

А присутствующий на мероприятии министр строительства региона Иван Гилев добавил, что строителей в АКЗС действительно не хватает. Кстати, в Барнаульской гордуме сразу два представителя этой сферы: Ксения Белоусова (СК "Алгоритм") и Александр Тайчер (директор ООО "ИК "Логика").