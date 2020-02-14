Без галстуков: бизнесмены посоревнуются в зимних видах спорта

Большой спортивный праздник – I зимняя межрегиональная спартакиада среди представителей бизнеса и власти – состоится 15-16 февраля 2020 года в городе-курорте Белокуриха (Белокуриха Горная, Мишина гора). Руководители предприятий объединятся с представителями власти на десяти спортивных площадках, где будут бороться за призовые места. В мае прошлого года в краевой столице состоялась спартакиада, приуроченная ко Дню предпринимателя. Участие приняли более 300 человек. Нынешняя зимняя спартакиада стала продолжением этой традиции. В 2020 году кроме Алтайского края в спартакиаде будут участвовать команды соседних регионов.

Организаторами мероприятия выступили автономная некоммерческая организация "РФК "На спорте" при содействии Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Инициатор проекта – Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Соревнования пройдут по следующим спортивным направлениям:

1. Горные лыжи;

2. Сноуборд;

3. Биатлон;

4. Тюбинг;

5. Футбол на снегу;

6. Перетягивание каната;

7. Пляжный волейбол на снегу.

Потенциальные участники мероприятия могут подать командную или индивидуальную заявку. Во втором случае организаторы включат участников в состав одной из команд, исходя из того, в каких видах спорта они готовы выступить.

Спартакиада обещает быть насыщенной и интересной. Во второй день, 16 февраля, пройдет первый белокурихинский лыжный ультрамарафон. Принять участие в нем могут все желающие. Специально для марафона подготовлена современная трасса, которая соответствует самым строгим мировым стандартам. Аналогов такой трассе в крае нет. Дистанции марафона: 60 км – личный зачет или эстафета, 20 км – личный зачет. Специально для участия в марафоне приедет известный блогер – опытный лыжник Александр Безгинов. Его имя широко известно в любительских и профессиональных кругах лыжного спорта. Именно он является создателем первого лыжного канала на YouTube – Scate & Classic.

Кроме того, в рамках спартакиады любой желающий может сдать норматив ГТО – лыжи (женщины – 3 км, мужчины – 5 км), а в дальнейшем завершить эту процедуру.

Участие в спартакиаде – это не только способ заявить об активной позиции компании, поддерживающей здоровый образ жизни, но и встреча "без галстуков", а также возможность завести полезные знакомства и прорекламировать свой товар.