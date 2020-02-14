Как правильно расставаться с бывшими. Инфографика

Расставание с человеком, с которым вас связывали какие-то чувства, – довольно непростое и неприятное дело. После разрыва бывшие партнеры в любом случае будут испытывать тоску и грусть, а порой непонимание и даже злость.
Мы поговорили с психологом и выяснили, что помогает облегчить процесс расставания. О том, как расставаться со своим партнером и чего делать в этот момент категорически нельзя, смотрите в инфографике amic.ru.
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Комментарии
Вот деффчонкам АМИК праздник устраивает. Молодцы!!! сразу готовят к расставанию 15 февраля.
14.02.2020 08:50
- гость -
Вы сделали мой день.
какая чушь. все индивидуально. какими друзьями оставаться? Может, еще и со следующими мужиками познакомиться, чтобы на тебя сотрели и думали, а то и в лицо говорили "я пру твою бывшую"? В каком спокойном месте? Чтобы легче спрятать труп? Без взаимных обвинений? Вы серьезно? Какую вину? В чем? Такой комплекс вины рушит всю последующую жизнь!
14.02.2020 09:47
- гость -
Какой вы недалекий,раз вам этого достаточно чтобы сделать день.
14.02.2020 10:47
9
расскажите, "далёкая вы наша", что нужно вам, чтобы сделать ваш день? Человек умеет радоваться мелочам и это хорошо, а вы, похоже, - серая, закомплексованная, с претензиями на божественность, мышь.
На картинке расставание двух адекватных людей. Если один из партнеров неадекватен - то так ажурно расстаться не получится, сколько ни старайся.