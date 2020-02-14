Как правильно расставаться с бывшими. Инфографика

Расставание с человеком, с которым вас связывали какие-то чувства, – довольно непростое и неприятное дело. После разрыва бывшие партнеры в любом случае будут испытывать тоску и грусть, а порой непонимание и даже злость.
Мы поговорили с психологом и выяснили, что помогает облегчить процесс расставания. О том, как расставаться со своим партнером и чего делать в этот момент категорически нельзя, смотрите в инфографике amic.ru.
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Комментарии
Вот деффчонкам АМИК праздник устраивает. Молодцы!!! сразу готовят к расставанию 15 февраля.