43-летнюю американку назвали "самой сексуальной матерью на планете"

43-летняя жительница Калифорнии Йолин Диас нередко выкладывает в своем Instagram совместные фотографии с 19-летней дочерью. Пользователи соцсети восхищаются моложавой внешностью женщины и просят поделиться секретами привлекательности. Многие комментаторы признали Диас "самой сексуальной матерью на планете".
По словам американки, она просто ведет активный образ жизни, редко выпивает, много отдыхает и следит за питанием. Кроме того, с 12-13 лет тщательно ухаживает за кожей, сообщает газета New York Post.
Как уже писал amic.ru, ранее секреты привлекательности раскрыла "вечно молодая" 61-летняя британка Хейли Вернон-Уорд. По ее словам, главное – это витамины, тренировки на виброплатформах и отличные отношения в семье.
Комментарии
Вот прям секрет. Жить у моря, не работать, следить за питанием.
Мои знакомые женщины, которые не работают и два три раза в год летают на море -очень хорошо выглядят. Правда не дотягивают до этой дамочки. Всё-таки у моря надо жить, а не летать иногда
13.02.2020 13:44
- гость -
Тогда в Крыму и в Сочи должны быть сплошь одни красотки.