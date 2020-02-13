43-летнюю американку назвали "самой сексуальной матерью на планете"

43-летняя жительница Калифорнии Йолин Диас нередко выкладывает в своем Instagram совместные фотографии с 19-летней дочерью. Пользователи соцсети восхищаются моложавой внешностью женщины и просят поделиться секретами привлекательности. Многие комментаторы признали Диас "самой сексуальной матерью на планете".

По словам американки, она просто ведет активный образ жизни, редко выпивает, много отдыхает и следит за питанием. Кроме того, с 12-13 лет тщательно ухаживает за кожей, сообщает газета New York Post.

Как уже писал amic.ru, ранее секреты привлекательности раскрыла "вечно молодая" 61-летняя британка Хейли Вернон-Уорд. По ее словам, главное – это витамины, тренировки на виброплатформах и отличные отношения в семье.