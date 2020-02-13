Мужчину с тяжелыми травмами нашли на ж/д путях в Рубцовске

Окровавленного рубцовчанина обнаружили местные жители на железнодорожных путях, сообщает портал "вРубцовске". Пострадавший был без сознания.

40-летнего мужчину доставили в реанимацию. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы костей свода черепа и нижней челюсти.

По предварительной информации, мужчину сбил поезд.

Ранее amic.ru сообщал о другом наезде на пешехода общественным транспортом. На видеозаписи видно, как в Бийске автобус не снижает скорость перед зеброй. Впереди него останавливается легковой автомобиль, чтобы пропустить пешехода.

Водитель общественного транспорта в последний момент давит на тормоз, объезжает легковушку и пытается избежать наезда на женщину, но заднюю часть автобуса заносит, и она мощно ударяет растерявшуюся бийчанку.