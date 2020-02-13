Март на Алтае будет теплее обычного

Температура воздуха в первом весеннем месяце 2020 года прогнозируется выше климатической нормы. Об этом amic.ru рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Как уже сообщал amic.ru, ранее на совещании в мэрии Барнаула обсудили и предстоящий весной паводок.

О точном прогнозе говорить пока рано, однако есть предпосылки, что больших осложнений не предвидится, ситуация будет развиваться по сценарию 2017 года. То есть при худшем раскладе подтопит низменные участки и придомовые территории.

По словам главного синоптика Алтайского края Александра Люцигера, уверенно говорить о прогнозе паводка можно будет не раньше, чем во второй декаде марта.