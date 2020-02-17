Зимний экстрим и драйв: трековые автогонки пройдут в Барнауле

Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам пройдет на барнаульском ипподроме 22 и 23 февраля. В нем примут участие около 40 пилотов с Алтая и других регионов Сибири. Трековые гонки – это не только высокие скорости и красивые обгоны, но и зрелищные столкновения, перевороты, снежные лавины из-под колес гоночных авто.

Чемпионат – это официальные соревнования, которые проводит Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС ) при поддержке Министерства спорта региона.

Спортсмены примут участие в двух гоночных классах:

А-1600 – легковые автомобили с приводом на переднюю ось и двигателем объемом до 1600 куб.см;

Д2-классика – отечественные авто с приводом на заднюю ось и двигателем объемом до 1600 куб.см.

22 февраля, в субботу, состоятся тренировочные и хронометрируемые заезды. В воскресенье, 23 февраля – официальное открытие и финальные заезды.

Гонки пройдут в Барнауле по адресу пр. Космонавтов, 61. Начало в 11:00.

Билеты: взрослый – 150 рублей, детский от 7 до 12 лет – 50 рублей, до 7 лет – бесплатно.