Дикий, но симпатичный: в сети ресторанов фастфуда "Гриль № 1" появился свой дракон

Фото: dvaslova.com

Сеть ресторанов быстрого питания "Гриль № 1" обзавелась своим собственным "сказочным" героем. С реализацией им помогало брендинговое агенство "Два слова", ранее известное как Punk You Brand. Благодаря их работе на логотипе "Гриля" появился дракон, который уже завоевал сердца посетителей.

Герой "Гриль № 1" ни на кого не похож, а главное – сохранил концептуальные элементы дизайна и вписался в общий визуальный образ заведения, также разработанный агентством "Два слова". Ранее логотип сети изображал просто единицу. Теперь на нем единица, стилизованная под огнедышащего дракона. Новый логотип отображает ключевые моменты, заложенные в названии – собственно "№ 1" и огонь гриля. В итоге получился оригинальный и "говорящий" знак.

"Гриль № 1" придерживается трендов и выступает за натуральные ингредиенты и отсутствие искусственных добавок. Эта концепция отражается в визуальном образе компании: в отличие от других гигантов рынка, "Гриль № 1" отказался от красного цвета в пользу натурального зеленого и естественного белого. Тенденция экологичности продолжается в интерьере, экстерьере и даже в самой упаковке продукции: ваш заказ сложат в крафтовую бумагу, а ожидать вы его будете за стойкой из дерева.

Рестораны сети "Гриль № 1" уже известны за пределами краевой столицы. Но теперь о них могут узнать больше. Новому логотипу отводилась еще одна важная задача: он должен был быть зарегистрирован в качестве товарного знака. С помощью "волшебного", каким его считают владельцы сети, дракона "Гриль № 1" получил свидетельство о государственной регистрации знака. Теперь ресторан обладает всеми правами для продажи франшизы.