Московский таксист рассказал, почему на него напала сибирячка

Московский таксист прокомментировал РЕН ТВ нападение на него фитнес-тренера, а в прошлом обладательницы третьего места в конкурсе красоты "Мисс Томск".

По его словам, он прибыл по вызову оговоренное место и прождал 7 минут, пока клиентка подойдет. Когда же она села в машину, то стала предъявлять претензии, что за это время он до сих пор не развернул транспорт в нужном направлении.

"Она начала дальше кричать: "Почему вы не нажали кнопку "в пути?" Почему? Потому что я общался с ней, как разворачиваться. Ладно, я задумался... За это время, то, что я разворачивался, прошло время, что я якобы ее ожидал. Я сказал: "Если вы не хотите платить эти деньги, не надо — не платите", — рассказал водитель такси, пояснив, что остановил транспорт из-за агрессивного поведения пассажирки.

Он уточнил, что включил камеру только после того, как девушка начала бить его.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись, на которой женщина нападает на водителя. Она назвала его "мразью" и несколько раз ударила.