Вот это да! "Билайн" дарит скидку 50% на смартфоны Samsung

"Билайн" представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких, – скидку 50% на смартфоны Samsung. Она действует при условии покупки в комплекте с аксессуарами и тарифом из новой линейки "Близкие люди", участвующим в акции.

В продаже доступны сразу несколько подарочных комплектов со смартфонами Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50. Аксессуары к гаджету покупатель может выбрать самостоятельно из тысячи вариантов, участвующих в акции.

Приобретая комплект, пользователь по цене смартфона получает не только само устройство, аксессуары, но и предоплаченные, в зависимости от региона, услуги связи на полгода или девять месяцев. Для посетителей магазинов в Москве в составе комплекта доступен тариф "Близкие люди 3" на полгода.

Приобрести комплект можно как за наличный расчет, так и в кредит без переплат.

Акция проходит в интернет-магазине и собственных офисах продаж "Билайна" в период с 6 февраля 2020 года до 15 марта 2020 года.

Более подробная информация об акции доступна на beeline.ru

Galaxy – Гелекси

Акция действует в собственных офисах продаж и интернет-магазине "Билайн" с 06.02.2020 по 15.03.2020 на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя, отдельно от других акций. Скидка 50% предоставляется на смартфон Samsung Galaxy, при его покупке в комплекте с пакетом связи "Близкие люди 2", "Близкие люди 3", на 9/6 (в зависимости от региона) мес. и аксессуарами. Цены с НДС. Количество и перечень оборудования, участвующего в акции, ограничены. Организатор акции – ПАО "ВымпелКом" – вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об ограничениях и условиях акции – на beeline.ru.