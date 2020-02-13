Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций

Россиянам, которые откажутся от квитанций за жилищно-коммунальные услуги, нужно давать скидку при оплате "коммуналки". С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

В письме, которое Чернышов направил в Минстрой, говорится, что отказавшиеся от квитанций россияне должны иметь право на скидку, так как идет экономия на услугах ЖКХ.

"Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты", – цитирует RT выдержку из письма.

Добавим, сейчас в России можно получать квитанции в бумажном и в электронном виде, но добровольный отказ от бумажного варианта невозможен.