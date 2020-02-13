Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций

Россиянам, которые откажутся от квитанций за жилищно-коммунальные услуги, нужно давать скидку при оплате "коммуналки". С такой инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.
В письме, которое Чернышов направил в Минстрой, говорится, что отказавшиеся от квитанций россияне должны иметь право на скидку, так как идет экономия на услугах ЖКХ.
"Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты", – цитирует RT выдержку из письма.
Добавим, сейчас в России можно получать квитанции в бумажном и в электронном виде, но добровольный отказ от бумажного варианта невозможен.
Комментарии
Давно не пользуюсь этими бумажками и не хожк ро банкам и почтам,чего и всем желаю!
печатанье бумажных квитанций заложено в тариф то тек.сод. жилья там по цене рубль в итоге а бурной деятельности сейчас депутаты разведут выше крыши
два года как отказалась от всех бумажек, дайте уже скидку
Может комиссии банковские с платежей ЖКХ не будете брать, отличный навар получается
вам скидка в 10 попеек , пжста
Комиссию берет банк за перевод ваших денег поставщикам, они че дураки за бесплатно работать.
Никогда бабульки с дедульками не согласятся на отказ квитанций, они по 30 лет хранят ВСЁ! и кста, на ВЦ сказали 1 квиташка стоит 2,10 руб.
Приходилось сталкиваться с тем, что в личном кабинете не всегда сохраняются заявленные требования УК к владельцам. Даже специалист техподдержки сайта не смогла найти историю выставленных сумм и платежей. Более того, коммунальщики легко корректируют в электронном формате все данные. В любую удобную им сторону. Бумажная квитанция – единственный документ, который может зафиксировать выставленные счета.
Скидка будет выглядеть следующим образом: для любителей электронных версий цена не изменится, а кому нужны бумажки - благодетели из Госдумы увеличат стоимость услуг.
по секрету, я бух по кв.плате и храню все свои квитанции, мало ли что
Квитанции приходят на электронку и я их сохраняю в папочку "ЖКХ". Оплату осуществляю онлайн, квитанции оплаты тоже сохраняю в электронном виде. Так уже несколько лет. Очень удобно!
13.02.2020 16:27
- гость -
Квитанции приходят на электронку и я их сохраняю в папочку "ЖКХ". Оплату осуществляю онлайн, квитанции оплаты тоже сохраняю в электронном виде. Так уже несколько лет. Очень удобно!
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Ну-ну, очень удобно... Если что, вдруг возникнет судебная история, никто не посмотрит на ваши квитанции в электронном виде. Ничего не докажете!
Кто не судился выбрасывают и не хранят, а кто хотябы раз что то доказывал, хранит все и
Не менее 3 лет...