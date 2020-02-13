Уроженка Алтайского края стала замминистра России

Выпускницу АлтГТУ Татьяну Илюшникову назначили на должность заместителя главы Министерства экономики РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовали на сайте правительства.

Илюшникова будет курировать развитие малого и среднего предпринимательства, а также тему налогообложения.

С 2013 года она работала в администрации президента РФ, занимая должность замруководителя экспертного управления. Перед этим чиновница уже трудилась в Минэкономики, где была заместителем директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.

Напомним, после отставки правительства в 2020 году Министерство экономики возглавил Михаил Решетников. До него пост занимал Максим Орешкин, который перешел в администрацию президента.