Уроженка Алтайского края стала замминистра России

Выпускницу АлтГТУ Татьяну Илюшникову назначили на должность заместителя главы Министерства экономики РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовали на сайте правительства.
Илюшникова будет курировать развитие малого и среднего предпринимательства, а также тему налогообложения.
С 2013 года она работала в администрации президента РФ, занимая должность замруководителя экспертного управления. Перед этим чиновница уже трудилась в Минэкономики, где была заместителем директора департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.
Напомним, после отставки правительства в 2020 году Министерство экономики возглавил Михаил Решетников. До него пост занимал Максим Орешкин, который перешел в администрацию президента.
Комментарии
Амик, пишите правильно.
Татьяна Илюшникова окончила Алтайский государственный технический университет имени Ползунова в 1998 году. Имеет степень кандидата экономических наук.