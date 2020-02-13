Четверг, 13 Февраль, 16:43

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 68,78
-5°
Обь
5см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавирусаСнегопады на Алтае
Новости

Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края

, ИА "Амител"
Соответствующая петиция появилась в интернете
Фото: Северная-линия.рф

Фото: Северная-линия.рф

Петиция под названием "Барнаульский аэропорт сохраним в собственности Алтайского края" появилась на сайте change.org. Ее автор – некто Даниил Барнаульский.

По его словам, сейчас краевое правительство рассматривает возможность передачи контрольного пакета акций компании "Новапорт". Это приведет к краху аэропорта, уверен автор.

В петиции говорится, что барнаульский аэропорт и так динамично развивается под управлением собственника акций и своего коллектива.

"Привлечение новых перевозчиков возможно при рентабельности рейсов, этого может добиться аэропорт самостоятельно при поддержке администрации Алтайского края. Аэропорт является крупным налогоплательщиком, социально ответственным работодателем", – уверяет автор.

Реконструкция, обещанная компанией "Новапорт", не увеличит пассажиропоток, говорится в петиции.

"На обновление терминала необходимо около 2,7 миллиарда рублей, однако это будут кредитные средства, полученные аэропортом за счет залога недвижимого имущества и основных средств. Возврат кредита обременителен – уплата процентов, погашение основного долга. Денег не останется для улучшения материально-технической базы, выплаты заработной платы.  Обещания компании "Новапорт" останутся только обещаниями, которые ни к чему не обязывают", – пишет автор.

На момент публикации новости петицию подписали 22 человека.

Ранее краевые власти одобрили продажу контрольного пакета акций авиапредприятия "Алтай" компании "Новапорт". Сегодня доля администрации — 52%. Только при таких условиях частный инвестор готов вложить деньги в развитие воздушных ворот Алтая. Так после покупки компания "Новапорт" намерена отремонтировать здание и построить новый международный терминал. На эти работы уйдет около 2,7 миллиарда рублей. Они будут завершены к 2024 году.

Продажу аэропорта уже согласовали депутаты АКЗС и одобрил лично губернатор Виктор Томенко. Власти региона могут сохранить за собой блокирующий пакет (25% + 1). Если инвестиции все же состоятся, аэропорт вырастет в цене – подорожают и акции краевых властей.

Сегодня "Новапорт" владеет несколькими крупными аэропортами страны, включая "Толмачево".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.02.2020 15:43
гость

Новопорт когда приходит в аэропорт сокращает работников, поднимает тарифы и вот она прибыль. А нужен ли нашему краю такой огромный международный терминал когда рейсы за границу в лучшем случае через день прилетают.

13.02.2020 15:47
гость

Вместо того чтобы инвестировать, для создания рабочих мест во что, то новое, у нас скупают оставшееся и еще сокращают рабочие места. Москвичи уже все поскупали! Все заводы переделали под магазины или руинами стоят, СКОЛЬКО МОЖНО!!!

13.02.2020 15:55
гость

Делают все по-тихому, народ никто не спрашивает, депутаты же лучше знают, что народу нужно, Томенко вообще не местный, ему всё равно! А специалисты, на обучение которых потрачена уйма денег останутся без работы, по своей специальности им устроиться будет невозможно! И не только по специальности, вот и "поднимается наш край"!

13.02.2020 16:08
гость

Новопорт сидит в Москве, связи есть, Толмачево реконструировали по госпрограмме, а Барнаул был включен, но потом выкинули, деньги нужны были на порты, где чемпионат по футболу проводился.

13.02.2020 16:13
гость

Да, депутатам мы нужны только перед выборами, а выборы у нас когда?

13.02.2020 16:18
гость

Хоть успели с Днем Гражданской Авиации поздравить....

13.02.2020 16:22
гость

Поэтому и решение принимают после праздника, а то как на глаза к народу приходить?

13.02.2020 16:31
- гость -

ЕР - уголовный сброд, барыги. И аферы у них соответствующие.

13.02.2020 16:41
гость

Как приятно будет их обслуживать оставшимся работникам,,,

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
16:41
В России предложили «гаражную амнистию». Но не для всех 0
16:33
"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков 0
16:14
Руководителя алтайской турфирмы осудят за обман клиентов 0
15:53
Чуйский тракт перекроют на два часа из-за ремонта моста на Алтае 0
15:38
Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края 9
15:20
Уроженка Алтайского края стала замминистра России 1
15:06
Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций 13
14:44
Московский таксист рассказал, почему на него напала сибирячка 13
14:31
Девушка-подросток выпала из окна в Барнауле 6
14:15
Март на Алтае будет теплее обычного 5
14:05
А строить-то где? Застройщики Барнаула предупреждают о провале по вводу жилья 18
13:46
Мужчину с тяжелыми травмами нашли на ж/д путях в Рубцовске 0
13:34
43-летнюю американку назвали "самой сексуальной матерью на планете" 6
13:20
Стиль, польза и оригинальность: идея для подарка мужчинам на 23 Февраля 3
13:10
Алтайские застройщики намерены пойти в депутаты 5
13:02
"Почта России" в Барнауле избавилась от опасной для человека мухи 6
12:47
Долгожданную поликлинику за 1,2 миллиарда начали строить в Барнауле 16
12:33
Шайбу барнаульского хоккеиста признали почти самой лучшей в истории НХЛ 1
12:22
Маски в некоторых аптеках Алтайского края оказались в дефиците. Зато не выросли в цене 6
12:08
Нашумевшую пьесу Ивана Вырыпаева прочитают в алтайском театре 0
12:00
Без границ: покупки и продажи в интернете стали проще 4
11:57
Депутат Госдумы Терентьев обратился к алтайскому губернатору по льготам "детям войны" 16
11:35
Вспомни, капитан: барнаульскому атлету Сергею Шубенкову вручили новые погоны 19
11:22
Эффективная энергетика. "Алтайэнергосбыт" отчитался за 2019 год 0
11:17
Алтайские путешественники поплывут по Енисею в Салехард 11
11:05
Молодость и долголетие: почему алтайский мёд покупают в Москве и Краснодаре 2
10:49
Резкий скачок числа больных коронавирусом объяснили в Китае 9
10:37
Названа доля россиян, которые получили прибавку к зарплате 4
10:18
Следком возбудил уголовное дело из-за неоказания медпомощи жительнице Новоалтайска 5
10:12
Ди Каприо отказал Киркорову в совместном селфи 21
10:00
Озеро надежды: "Росводоканал" подарил жителям Барнаула тысячу тонн воды 7
09:44
15 февраля в Алтайском крае пройдут гонки на собачьих упряжках 0
09:19
Восемь украинцев погибли при аварии в Псковской области 5
09:04
Милый мой бухгалтер: как не ошибиться с выбором сотрудника 10
08:45
Смотреть на звезды и танцевать. Чем заняться в Барнауле в День святого Валентина 0
08:33
Россиянам хотят запретить шуметь днем 47
08:18
Стюардесса рассказала, чем опасны кофе и чай в самолете 10
08:11
Про умные счетчики и высокие тарифы: задай вопрос гендиректору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
08:03
Самый вкусный праздник: Барнаул отпразднует Масленицу 0
07:44
Пенсионерка намерена отсудить 100 тысяч у барнаульского перевозчика 2
07:28
Барнаульский футболист мог оказаться в английском клубе 8
07:13
Мэрия построит дорогу к будущему ФОКу в районе новостроек Барнаула 39
07:01
Честно о сложном: учредитель фонда "Облака" выйдет в прямой эфир 12
06:41
Индивидуальный инвестиционный счёт. Как заработать деньги почти ничего не делая 11
06:32
Любовь – она и у животных любовь. Фото очаровательных парочек 1
06:14
Кто должен чистить крыши от снега и наледи в Барнауле и кому все-таки жаловаться 15
06:02
Аккуратнее за рулем. О погоде в Алтайском крае 13 февраля 1
23:45
Алтайские врачи провели уникальную операцию пятилетней девочке 1
23:06
"Духовный" поезд будет неделю ездить по Новосибирской области 6
22:40
Специалисты назвали возможную причину взрыва мусоропровода в Барнауле 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.