Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края

Петиция под названием "Барнаульский аэропорт сохраним в собственности Алтайского края" появилась на сайте change.org. Ее автор – некто Даниил Барнаульский.

По его словам, сейчас краевое правительство рассматривает возможность передачи контрольного пакета акций компании "Новапорт". Это приведет к краху аэропорта, уверен автор.

В петиции говорится, что барнаульский аэропорт и так динамично развивается под управлением собственника акций и своего коллектива.

"Привлечение новых перевозчиков возможно при рентабельности рейсов, этого может добиться аэропорт самостоятельно при поддержке администрации Алтайского края. Аэропорт является крупным налогоплательщиком, социально ответственным работодателем", – уверяет автор.

Реконструкция, обещанная компанией "Новапорт", не увеличит пассажиропоток, говорится в петиции.

"На обновление терминала необходимо около 2,7 миллиарда рублей, однако это будут кредитные средства, полученные аэропортом за счет залога недвижимого имущества и основных средств. Возврат кредита обременителен – уплата процентов, погашение основного долга. Денег не останется для улучшения материально-технической базы, выплаты заработной платы. Обещания компании "Новапорт" останутся только обещаниями, которые ни к чему не обязывают", – пишет автор.

На момент публикации новости петицию подписали 22 человека.

Ранее краевые власти одобрили продажу контрольного пакета акций авиапредприятия "Алтай" компании "Новапорт". Сегодня доля администрации — 52%. Только при таких условиях частный инвестор готов вложить деньги в развитие воздушных ворот Алтая. Так после покупки компания "Новапорт" намерена отремонтировать здание и построить новый международный терминал. На эти работы уйдет около 2,7 миллиарда рублей. Они будут завершены к 2024 году.

Продажу аэропорта уже согласовали депутаты АКЗС и одобрил лично губернатор Виктор Томенко. Власти региона могут сохранить за собой блокирующий пакет (25% + 1). Если инвестиции все же состоятся, аэропорт вырастет в цене – подорожают и акции краевых властей.

Сегодня "Новапорт" владеет несколькими крупными аэропортами страны, включая "Толмачево".